Банк России запустил единую базу данных с рейтингами отечественных компаний

До запуска репозитория российским инвесторам приходилось отслеживать и собирать данные с сайтов этих агентств, либо пользоваться платными агрегаторами финансовой информации. Это не так удобно, как пользоваться единой базой, особенно если эмитент имеет рейтинги сразу от нескольких агентств.
Теперь вся информация доступна в агрегированном виде, рассказал «Российской газете» заместитель генерального директора агентства «Эксперт РА» Николай Иванов. В итоге это упрощает людям принятие инвестиционных решений.
По его словам, консолидация информации от различных рейтинговых агентств в одной базе данных широко применяется во всем мире. «В качестве примеров можно привести аналоги европейских рейтинговых репозитариев ERP (Европейская рейтинговая платформа) и CEREP (Central repository for Credit Ratings Activity and Performance statistics). Они собирают все данные по рейтингам от агентств, зарегистрированных европейским регулятором ESMA», — перечислил он.
В условиях, когда российские компании вынуждены из-за санкций закрывать свою финансовую информацию от общественности, кредитные рейтинги являются одним из немногих инструментов на которые могут ориентироваться инвесторы при оценке своих рисков, подчеркнул Николай Иванов.
«В первую очередь это касается розничных инвесторов. В текущих российских реалиях кредитные рейтинги являются универсальным индикатором состояния компании без риска раскрытия чувствительной в условиях санкций информации», — пояснил он.
Кредитный рейтинг — это оценка способности компании платить по обязательствам. Он нужен, чтобы решить, куда вкладывать деньги. Чем выше рейтинг, тем заемщик более благонадежен и наоборот, объяснил «РГ» профессор ВШЭ и основатель проекта Bitkogan Евгений Коган.
«Собрать все кредитные рейтинги в одном месте — это полезная идея. Получился отличный инструмент и для институциональных инвесторов, но особенно он полезен для частных инвесторов, среди которых много простых людей. База бесплатна и общедоступна. Она сделает финансовый рынок более прозрачным и понятным», — сказал эксперт.
И частные инвесторы, и крупные фонды делят свои инвестиции на портфели с разным уровнем риска и разной потенциальной доходностью, напомнил Евгений Коган. Кредитные рейтинги компаний и ценных бумаг помогают определить, в какой из портфелей что покупать.
«Частным инвесторам без опыта аналитической работы затруднительно самостоятельно провести кредитный анализ. А тут мы получили подробную и профессиональную информацию в одном месте. Репозиторий пригодится как инвесторам, так и аналитикам», — заключил он.
Согласно последним данным, в июне число россиян, открывших брокерские счета на Московской бирже, достигло 32,4 млн человек. За первое полугодие их количество выросло более, чем на 2 млн.