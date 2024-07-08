Банк России запустил единую базу данных с рейтингами отечественных компаний

«Собрать все кредитные рейтинги в одном месте — это полезная идея. Получился отличный инструмент и для институциональных инвесторов, но особенно он полезен для частных инвесторов, среди которых много простых людей. База бесплатна и общедоступна. Она сделает финансовый рынок более прозрачным и понятным», — сказал эксперт.