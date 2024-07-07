Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем подаст на банкротство

Также должник по этому закону может подать заявление о собственном банкротстве, если есть обстоятельства, свидетельствующие о невозможности исполнить денежные обязательства, напоминает Галанцев. Опубликование заявления на «Федресурсе» имеет целью предупредить контрагентов о предстоящем факте самого банкротства. «Для арендаторов основные риски связаны с тем, что договор аренды в связи с банкротством арендодателя может быть расторгнут», — продолжает Галанцев. Если аресты на счета в рамках исполнительных производств наложены не были, то, даже несмотря на подачу заявления о банкротстве арендодателя, платежи по договорам аренды будут поступать ему до момента, пока он не будет признан банкротом. Деньги от арендных платежей арендодатель сможет использовать для расчета с кредиторами, и если до момента банкротства он заключит с ними мировое соглашение, то арендаторы продолжат пользоваться помещениями на условиях договора. Но даже в процедуре банкротства конкурсный управляющий или суд могут счесть обоснованным продление или перезаключение договоров аренды с теми же арендаторами, резюмирует юрист.