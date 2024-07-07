В России вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры

«Сравнение за 24 июня — 2 июля 2024/2023, РФ. … Кондиционеры — медианная цена 33 220 рублей, на 20% выше уровня прошлого года. Число покупок — выше на 55% по сравнению с показателями прошлого года. Вентиляторы — медианная цена 2340 рублей, на 14% выше уровня прошлого года. Число покупок — выше на 80% по сравнению с показателями прошлого года», — сообщили в компании. В свою очередь за период с мая по июнь этого года продажи вентиляторов увеличились на 61%, а кондиционеров — на 45%.
«В ожидании высокой температуры середины лета и проинфляционных факторов многие поторопились приобрести климатическую технику заранее. Тому способствовали также планы большой части горожан провести отпуска на даче или дома, в комфортных условиях», — добавили там.
Вместе с тем выросли и продажи продуктов питания, спрос на которые традиционно увеличивается с приходом лета — с 24 июня по 2 июля продажи соков и прохладительных напитков выросли на 47%, негазированной воды — на 66%, а мороженого — на 32%.
Эксперты компании отмечают, что рост продаж прохладительных напитков, воды и мороженого обеспечивает увеличение объемов внутреннего туризма и самостоятельных путешествий, а также технологизация продаж такой продукции, развитие дистрибуции. «Наиболее высокие темпы прироста реализации такой продукции в центрах притяжения трафика отдыхающих. Она продается и традиционным способом, и через вендинговые автоматы», — отметили в «Платформе ОФД».
В среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству, что жара, сравнимая с турецкой, придет на неделе в Астраханскую область, также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах России.
Жаркая погода настигла ряд регионов и до этого — так, например, жара до 41 градуса ожидалась со вторника по пятницу в Волгоградской области, а температура до плюс 35 градусов (со среды) — в восьми районах республики Коми, а также в Сыктывкаре. В Москве во вторник воздух прогрелся до плюс 31 градуса — этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.