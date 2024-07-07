В России вырос спрос на вентиляторы и кондиционеры

Жаркая погода настигла ряд регионов и до этого — так, например, жара до 41 градуса ожидалась со вторника по пятницу в Волгоградской области, а температура до плюс 35 градусов (со среды) — в восьми районах республики Коми, а также в Сыктывкаре. В Москве во вторник воздух прогрелся до плюс 31 градуса — этот день стал самым жарким для 2 июля за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.