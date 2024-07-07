Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.