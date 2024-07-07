Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России

«Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы (БРИКС — ред.)», — сказал Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.
По его словам, была проделана большая работа в рамках Нового банка развития БРИКС, механизмов условных валютных резервов стран БРИКС и многого другого.
«Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время, это не ближайшая перспектива», — сказал посол.
«Вместе с нашими партнерами по БРИКС мы работаем над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон. Мы делаем много шагов в этом направлении», — сказал Моргулов.
Прежде всего, отметил он, все больше расчетов между Россией и странами БРИКС осуществляются в национальных валютах.
«Например, товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов (долларов — ред.), при этом 92% было реализовано в национальных валютах — рублях и юанях», — сказал посол.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.