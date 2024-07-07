Как пишет издание, в американском казначействе предложили ввести новые ограничения в отношении российских нефтяных танкеров, однако в администрации президента никаких решений касательно их введения еще не приняли.
«В то время как официальные лица в казначействе хотят вывести российские танкеры из строя, экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена», — говорится в публикации.
Отмечается, что казначейство предоставило аналитические данные, согласно которым риски влияния на нефтяной рынок подобных мер минимальны. Задержки в принятии решения «ставят в тупик» официальных лиц, которые не могут получить ответ от главы Национального экономического совета США Лаэль Брейнард, чем они вызваны.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.