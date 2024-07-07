«РуссНефть» без заграницы: как это отразится на компании и ее акциях

Хотя в 2019 году «Русснефть» заявила, что вышла из проекта Падар, не увидев в нем для себя экономических перспектив, компания подчеркивала, что относит проекты в Азербайджане к числу приоритетных. Объемы производства на них в последнее время не раскрывались, однако в 2019 году «РуссНефть» заявляла о намерениях добыть порядка 500 тыс. т нефти. Такой же объем назывался и в более ранние годы, в 2016 году он представлял собой 7% от общего уровня добычи по группе. Свой долгосрочный потенциал роста компания связывала и с вовлечением в разработку газоконденсатных залежей, открытых в 2015 году.