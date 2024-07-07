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Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Несмотря на ускорение инфляции некоторые товары и продукты дешевеют, рассказала агентству «Прайм» директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Источник: © РИА Новости

Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. «Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1−0,2% в среднем», — говорит она.

Во-вторых, летом можно сравнительно недорого обновить гардероб. На фоне низкого спроса и смены коллекций продавцы готовы снижать цены на имеющийся ассортимент. После начала делового и учебного сезона этого уже не будет.

В-третьих, из-за прекращения программы льготной ипотеки может начать дешеветь недвижимость, но пока лишь некоторые объекты.

Так или иначе, летом традиционно нет оснований ждать особого роста цен на товары и услуги. Если, как рассчитывает Банк России, к августу-сентябрю удастся обуздать инфляцию, резких ценовых скачков не будет и осенью, заключила Гондусова.