Раскрыто, что подешевеет даже при росте цен на все подряд

Прежде всего, это касается сезонных овощей и фруктов. «Сейчас самый разгар летнего предложения, поэтому глобальное давление на инфляцию со стороны продовольственного компонента может сокращаться. Речь идет о снижении на 0,1−0,2% в среднем», — говорит она.