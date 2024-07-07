«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в июне

Главным событием июля стала остановка торгов на Мосбирже долларом США и связанных с ним валютных пар — в частности, евро и гонконгским долларом. После этого изменились правила формирования официального курса ЦБ: теперь регулятор устанавливает его, основываясь на данных о средних курсах в крупнейших российских банках. Аналитик «Финама» Иван Пуховой высказывает предположение, что в данный момент разрабатывается альтернативный механизм торгов, который будет, может быть, запущен в ближайшее время, хотя никаких официальных заявлений на этот счет еще нет. Вероятно, торги будут производиться на внебиржевом рынке, что в целом можно считать логичным шагом, так как это позволит обменивать валюту без существенных комиссий.