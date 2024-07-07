Обратный расчет: каждое пятое МСП стало проводить платежи за границу

Вовлеченность малых и средних предприятий (МСП) в трансграничные расчеты выросла с 17% до 20% с осени 2023-го. Это следует из опроса ПСБ и «Опоры России», который есть у «Известий». Операции проводят, несмотря на дополнительные ограничения, которые с начала года стали вводить китайские, турецкие и казахские банки. Причины такой активности малого бизнеса в том, что он активно развивается благодаря освобождению ниш ушедшими иностранными игроками. В каких валютах ведутся расчеты — в материале «Известий».