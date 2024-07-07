FT сообщила о риске конфликта интересов из-за бизнес-планов сына Трампа

Специалист по праву Ричард Пейнтер, бывший главный юрист по этике Белого дома при администрации Джорджа Буша-младшего, заявил, что «сильно обеспокоен» сделками Trump Organization на Ближнем Востоке на фоне участия Дональда Трампа в предвыборной гонке. «Саудовская Аравия не демократическая страна, ее обвиняют в нарушениях прав человека и ряде других проблем. Я думаю, что для американского президента очень важно не иметь собственных финансовых интересов в этом регионе, в то время как он принимает очень трудные решения для Соединенных Штатов», — сказал он.