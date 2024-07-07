Более половины американских компаний продолжают работать в России

Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в самых разных сферах. Больше всего из них было в сфере IT и телекома — 143 штуки, промышленности — 129 штук, еды и потребительских товаров — 104, развлечений, спорта и туризма — 68 и предоставляющих различные «поддерживающие» услуги — 51.