Близкое далёко: программу субсидирования региональных авиарейсов расширят

Благодаря бюджетным субсидиям пассажиры получают возможность покупать авиабилеты по социально-ориентированным тарифам. В этом можно убедиться, зайдя на любой сайт-агрегатор. Например, пассажир может улететь из Екатеринбурга в Ульяновск за 4500 рублей с багажом, потратив на путь два часа. А стыковочные рейсы других компаний через Москву по тому же маршруту в тот же день занимают от шести до 44 часов, при цене от 8500 до 26 500 рублей за билет.