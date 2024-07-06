«Всем не хватит»: в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

«Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России. <…> Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент», — говорится в статье.
Как рассказал журналистам исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии, финское общество и бизнес слишком легкомысленно относятся к проблеме нехватки древесины. По его словам, высокие цены сохранятся еще некоторое время и могут привести к тяжелым последствиям для экономики.
«Древесины может не хватить на всех», — привел слова ученого MTV.
В июле 2022 года ЕС ввел санкции на импорт древесины и продуктов деревообработки из России.
Как заявил РИА Новости в начале февраля российский посол Павел Кузнецов, политика властей Финляндии привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.