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«Всем не хватит»: в Финляндии испугались необычного дефицита из-за санкций

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Цены на древесину в Финляндии достигли рекордных значений из-за прекращения импорта из России и инвестиций в отрасли, связанные с ее потреблением, сообщает финский канал MTV.

Источник: © РИА Новости

«Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России. <…> Сейчас Финляндия проживает серьезный переломный момент», — говорится в статье.

Как рассказал журналистам исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии, финское общество и бизнес слишком легкомысленно относятся к проблеме нехватки древесины. По его словам, высокие цены сохранятся еще некоторое время и могут привести к тяжелым последствиям для экономики.

«Древесины может не хватить на всех», — привел слова ученого MTV.

В июле 2022 года ЕС ввел санкции на импорт древесины и продуктов деревообработки из России.

Как заявил РИА Новости в начале февраля российский посол Павел Кузнецов, политика властей Финляндии привела к полному разрушению двусторонних отношений, разрыву деловых связей, прекращению движения через границу и заморозке политического диалога.