В Минтруде назвали размер единого пособия на детей

«(Единое пособие — ред.) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей — ред.) ежемесячно. То есть, достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях», — сказал Котяков во время демографического форума «Россия — семья семей» в Муроме.