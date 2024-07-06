В Минтруде назвали размер единого пособия на детей

«(Единое пособие — ред.) — это выплата всем нуждающимся семьям на детей от рождения до 17 лет в размере одного прожиточного минимума. В среднем по стране это порядка 15 тысяч (рублей — ред.) ежемесячно. То есть, достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях», — сказал Котяков во время демографического форума «Россия — семья семей» в Муроме.
Он отметил, что ежегодные расходы государства на эту меру поддержки семей составляют 1,7 триллиона рублей.
В начале мая Котяков сообщил, что единое пособие помогло снизить показатель бедности в России до 8,5%. При этом целевой ориентир уровня бедности — ниже 7% к 2030 году, и ниже 5% к 2036 году.