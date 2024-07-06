США нарастили закупки урана из России до годового максимума

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. США в мае приобрели у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов — это максимум с марта прошлого года, следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро.
Москва в конце весны возобновила поставки урана Штатам после перерыва в апреле: за месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на 209,5 миллиона долларов. Это стало максимумом с марта 2023 года, когда было поставлено обогащенного урана на 245,9 миллиона долларов.
При этом в целом США приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 миллионов долларов. При этом впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.
Главным экспортером урана в Штаты в мае стал Китай, получивший 323,6 миллиона долларов, при этом четыре месяца до этого поставок не было. Далее идет Франция с 245,4 миллиона долларов, которая возобновила поставки после трехмесячного перерыва. Тройку лидеров замыкала Россия.
Далее идут Германия (96,8 миллиона долларов) и Нидерланды (63,3 миллиона), Британия (38 миллионов). Небольшие поставки даже были из Казахстана (восемь миллионов долларов) и Бельгии (2,6 миллиона).