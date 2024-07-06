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Правительство РФ продлило ограничение на экспорт риса до конца 2024 года

Правительство РФ продлило до 31 декабря 2024 года ограничение на экспорт риса и рисовой крупы. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе кабмина.

Источник: AP 2023

«Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточнялось, что запрет не будет распространяться на поставки риса и рисовой крупы в страны — члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Кроме того, продукцию можно будет отправлять за рубеж в составе гуманитарной помощи, а также в составе международных транзитных перевозок.

В конце декабря прошлого года правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы из РФ до 30 июня 2024 года. Временный запрет на их экспорт был установлен 30 июня 2022 года и с того момента постоянно продлевается.

23 декабря 2023 года правительство РФ утвердило квоту на экспорт зерна в 2024 году. Так, с 15 февраля по 30 июня 2024 года она составит 24 млн т. Квота распространяется на поставки пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за пределы ЕАЭС.

14 ноября стало известно, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ одобрила тарифные квоты на экспорт зерновых в размере 25,5 млн т с 15 февраля до 30 июня 2023 года. Квоты распространяются на вывоз пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы. Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что РФ в этом году побила исторический рекорд по сбору зерна — более 150 млн т.