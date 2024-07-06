Поставки газа из Туркмении через Турцию помогут Европе, заявили в Анкаре

Подчеркнув успешную реализацию крупномасштабных энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, связывающих Восток и Запад, Йылмаз сказал, что проекты, реализуемые с Азербайджаном в этой области, являются образцовыми.
«Транспортировка транскаспийских ресурсов, особенно туркменского природного газа, в Турцию и Европу будет способствовать как нашему национальному благосостоянию, так и энергетической безопасности Европы. Мы довольны созданием энергетического механизма в рамках Организации тюрских государств (ОТГ) и поддерживаем развитие совместных проектов», — приводит его слова турецкое госагентство Anadolu.
Йылмаз заявил, что Турция готова поделиться опытом со странами-членами по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и регулирование рынка.
Ашхабад не снимает с повестки дня проект поставок туркменского природного газа в Европу через Каспийское море. Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года, отметил, что «строительство энергетической инфраструктуры, проходящей по дну Каспия, отвечает экономическим потребностям прибрежных государств и может внести вклад в энергетическую безопасность региона».