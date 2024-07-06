Куда уехал цирк: в Россию перестали ввозить машины из стран ЕАЭС

Что касается импорта подержанных автомобилей, то в июне их было ввезено 32,8 тыс. штук, а за первое полугодие — 177,8 тыс. экземпляров. Это на 19,2% меньше, чем за шесть месяцев прошлого года. Лидерство по ввозу машин с пробегом удерживает Япония (66,1% от общего объема импорта). После введения ограничений на поставки машин из этой страны на наш рынок (под запретом оказались модели с моторами объемом более 1,9 л), импортеры переключились на «малокубатурные» автомобили: наиболее популярными подержанными машинами, поставляемыми из-за рубежа в июне, по данным «Автостата», стали Honda Freed, Toyota Corolla, Honda Fit, Honda Stepwgn, Toyota Wish.