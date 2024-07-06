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Глава ЦБ Ирана заявил о заключении с Россией валютного договора

ТЕГЕРАН, 6 июл — РИА Новости. Москва и Тегеран заключили двустороннее валютное соглашение для обеспечения ликвидности национальных валют в коммерческих сделках, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин, слова которого приводит агентство Tasnim.

Источник: Reuters

«По итогам двусторонней встречи с главой ЦБ России было подписано двустороннее валютное соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок, банковской системе и бизнесменам будут объявлены необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами», — сообщил Фарзин.