Глава ЦБ Ирана заявил о заключении с Россией валютного договора

«По итогам двусторонней встречи с главой ЦБ России было подписано двустороннее валютное соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок, банковской системе и бизнесменам будут объявлены необходимые инструкции вскоре после запуска в Центре обмена валюты и золота Ирана платформы для реализации сделок с офшорными риалами», — сообщил Фарзин.