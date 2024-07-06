Драмы нет и не будет: застройщики объяснили банкам, почему не будут снижать цены

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN» Олег Репченко также считает, что пересмотра цен на жилье не будет. «Во время ажиотажа на фоне повышения ключевой ставки в прошлом году и в преддверии окончания ипотеки с господдержкой в конце весны — начале лета этого года застройщики увеличили продажи и сформировали хороший задел на будущее, так что необходимости устраивать распродажу жилья сейчас у них нет», — считает Репченко. Он прогнозирует, что к концу текущего года застройщики начнут увеличивать число различных акций, но основным инструментом для поддержания спроса будет субсидированная ипотека от застройщиков на ограниченный срок.