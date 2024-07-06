Британский миллиардер продал бизнес и решил раздать $653 млн сотрудникам

По данным журнала, когда сделка состоится, бизнесмен и его жена Линди О'Хара войдут в число 100 богатейших людей Великобритании. Их доля в компании составляет 80%. После продажи супруги намерены получить £2,04 млрд ($2,6 млрд), а оставшиеся £510 млн ($653 млн) разделить между руководством и около 1,5 тыс. сотрудников Preqin. Сам О'Хара присоединится к BlackRock в качестве вице-президента.