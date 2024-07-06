Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана

«Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран», — сообщил он агентству.
По мнению американского инвестора, в мире много продавцов урана, которые хотят продать его Соединенным Штатам и другим покупателям.
Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.
«Росатом» в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отмечали в госкорпорации. Подчеркнуто, что «Росатом» прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.