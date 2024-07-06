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Американский инвестор рассказал, как США найдут поставщиков урана

ВАШИНГТОН, 6 июля — РИА Новости. США сумеют найти поставщиков урана для замещения поставок металла из России, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.

Источник: © РИА Новости

«Америка производит уран. У нее есть друзья, такие как Канада, которые производят уран. В мире много урана. Америка найдет уран», — сообщил он агентству.

По мнению американского инвестора, в мире много продавцов урана, которые хотят продать его Соединенным Штатам и другим покупателям.

Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России.

«Росатом» в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отмечали в госкорпорации. Подчеркнуто, что «Росатом» прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.