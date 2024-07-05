Звезд нахватают: мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars

С момента создания кошелька Telegram Wallet в 2023 году мошенники активно атакуют русскоязычных пользователей мессенджера, сейчас известно более 40 схем с разными сценариями и легендами, отметил ведущий кейс-аналитик ГК InfoWatch Эликс Смирнов. По его словам, крипта стала популярным платежным средством, особенно с учетом ограничений на денежные переводы и покупки за рубежом. Создавать отдельные кошельки, генерировать для них случайные пароли готовы не все пользователи, и простой вариант с привязкой кошелька к аккаунту в Telegram стал одним из самых доступных вариантов. Вполне логично, что появились желающие на этом заработать, сказал эксперт.