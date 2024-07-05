Власти обсудят сокращение размера кредита по IT-ипотеке вдвое

По словам Николая Комлева, директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), председателя совета Торгово-промышленной палаты по развитию цифровой экономики, IT-ипотека в первую очередь важна для молодых айтишников и их семей, а IT-компании, включенные в реестр Минцифры, за счет программы имеют конкурентные преимущества перед другими работодателями. Комлев напоминает, что айтишники довольно мобильны, могут работать из разных мест, а IT-ипотека позволяет государству «привязать» их к определенному месту жительства, это «проверенное средство от утечки мозгов». Но более важным, чем лимит на одного заемщика, он считает вопрос выделения денег в целом на программу. «Чтобы не складывалась странная ситуация — кредит по всем параметрам выдать можно, но деньги на эти цели у банка закончились», — говорит Комлев. Сам по себе лимит в 9 млн руб. на фоне роста инфляции и повышения НДФЛ с годового дохода свыше 2,4 млн руб. он назвал «небольшой суммой», хотя для регионов это все еще значимые деньги.