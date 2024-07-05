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«Уралсиб» приостанавливает переводы в юанях через одного из китайских партнеров

Один из двух китайских партнеров уведомил банк «Уралсиб» о приостановке приема платежей в юанях. Об этом Frank Media сообщили в пресс-службе банка, не раскрыв название китайского партнера. Второй банк из Китая продолжит обслуживать юаневые платежи, утверждают в кредитной организации.

Источник: Reuters

Там подчеркнули, что второй банк-партнер из Китая «продолжает обслуживать платежи в рамках своих регламентов». «Банк “Уралсиб” приложит все усилия для поддержания стабильного обслуживания расчетов своих клиентов с китайскими партнерами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — ограничили платежи российских подсанкционных кредитных организаций еще в феврале. К 17 апреля в число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из России, вошли крупнейший китайский банк ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в конце марта — около 80% транзакций вернулось обратно отправителям. Bank of China также вводил ограничения — проходила лишь небольшая доля операций из России.