«Уралсиб» приостанавливает переводы в юанях через одного из китайских партнеров

Три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — ограничили платежи российских подсанкционных кредитных организаций еще в феврале. К 17 апреля в число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из России, вошли крупнейший китайский банк ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou. Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в конце марта — около 80% транзакций вернулось обратно отправителям. Bank of China также вводил ограничения — проходила лишь небольшая доля операций из России.