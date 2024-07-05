Структура «Интер РАО» поборется за проект «Россетей» на ₽54 млрд

В ОС напоминают, что в целом рост потребления электроэнергии на территории объединенной энергосистемы Востока по итогам 2023 года составил 3,3%, что «существенно превышает средние по стране показатели в 1,4%», отмечают в СО. Согласно утвержденной Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024−2029 года баланс электрической энергии ОЭС Востока к 2029 году складывается с дефицитом — 8763 млн кВт.ч. «Перспективный дефицит мощности в регионе на горизонте 2029−2030 годов составит не менее 1348 МВт, а с учетом решения задач обеспечения балансовой надежности для условий маловодного года и опережающего развития — до 1935 МВт», — заключают в «Системном операторе».