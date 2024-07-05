Старт торгов акциями нового юрлица «Яндекса» был перенесен на 24 июля

Старт торгов акциями нового российского юрлица «Яндекса» — МКПАО «Яндекс» — перенесен с 10 на 24 июля 2024 года, следует из сообщения компании. «К этому моменту планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ’Консорциум. Первый» — основного владельца МКПАО’Яндекс", — говорится в пресс-релизе.
Также в сообщении сказано, что технические торги акциями МКПАО «Яндекс» на Московской бирже стартуют, как и было запланировано, 8 июля. Это позволит произвести биржевой обмен согласно меморандуму от ЗПИФ «Консорциум. Первый», который действует от лица новых акционеров компании. Акции МКПАО «Яндекс» поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля.
Ранее Мосбиржа сообщила, что планирует начать торги этими бумагами 10 июля под тикером YDEX. Предполагалось, что они будут допущены к торгам в рамках основной торговой сессии с расчетами в рублях в режиме Т+. Но торговая площадка предупреждала: указанные параметры и даты являются предварительными.
В мае ЗПИФ «Консорциум. Первый» объявил предложение об обмене и выкупе акций нидерландской Yandex N.V. на акции нового российского юрлица МКПАО «Яндекс». Владельцы бумаг, которые были куплены на Мосбирже или СПБ Бирже, могли подать заявку на участие в процедуре биржевого обмена акций в период с 14 мая по 21 июня. Позднее ЗПИФ «Консорциум. Первый» принял решение продлить сбор заявок на биржевой обмен для владельцев акций, которые не успели их подать, на один день — на 27 июня. Сбор заявок на участие во внебиржевом обмене и внебиржевом выкупе прошел с 13 мая по 11 июня.
1 июля были объявлены итоги биржевого обмена. Как сообщил ЗПИФ «Консорциум. Первый», он получил надлежаще поданные оферты на биржевой обмен 43,85 млн акций Yandex N.V. Всего ЗПИФ был готов обменять до 50 млн акций. Разница между числом бумаг в полученных заявках и общим возможным числом под обмен связана с тем, что часть акций Yandex N.V. находится у нерезидентов на счетах типа С. При этом количество надлежаще оформленных оферт от инвесторов, которые покупали Yandex N.V. на российских биржах, составило 752,17 тыс. ЗПИФ «Консорциум. Первый» планирует акцептовать все заявки, которые удовлетворяют условиям обмена.
В феврале нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже активов. По ее условиям МКПАО «Яндекс», зарегистрированная в Калининградской области, становится новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Основным владельцем новой компании МКПАО «Яндекс» стал ЗПИФ «Консорциум. Первый» во главе с менеджерами «Яндекса».
Российская компания «Яндекс» получила листинг на Московской бирже 1 апреля 2024 года. Ее акции компании будут торговаться под тикером YDEX. Мосбиржа с 8 июля включила акции «Яндекс» в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
С 14 июня торги бумагами нидерландской компании Yandex N.V. (YNDX) были ограничены. С 10 июля эти акции будут исключены из первого уровня списка, а торги ими прекращены.