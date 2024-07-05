Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии

Ранее, в апреле, Минсельхоз РФ сообщил, что в январе и феврале 2024 года российские предприятия выпустили 161,7 тыс. т шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечалось, что российский рынок производства кондитерских изделий пятый по величине в мире.