Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%

«В целом данные за пять месяцев года показывают значительный рост доходов бюджета, как нефтегазовых, росту которых помогла благоприятная конъюнктура цен на нефть и единовременное поступление в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года, так и ненефтегазовых (34,1%). Они складываются выше плана за счет более высокой экономической активности», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.