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Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%

В январе-мае 2024 года в бюджет поступило 5,4 трлн рублей от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это на 73,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия».

Источник: Reuters

«В целом данные за пять месяцев года показывают значительный рост доходов бюджета, как нефтегазовых, росту которых помогла благоприятная конъюнктура цен на нефть и единовременное поступление в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года, так и ненефтегазовых (34,1%). Они складываются выше плана за счет более высокой экономической активности», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

С 1 января 2023-го в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023−2025 годы. Кроме того, в апреле 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на НДПИ на золото.