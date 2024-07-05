Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%

«В целом данные за пять месяцев года показывают значительный рост доходов бюджета, как нефтегазовых, росту которых помогла благоприятная конъюнктура цен на нефть и единовременное поступление в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года, так и ненефтегазовых (34,1%). Они складываются выше плана за счет более высокой экономической активности», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
С 1 января 2023-го в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023−2025 годы. Кроме того, в апреле 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на НДПИ на золото.