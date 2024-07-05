Merlion купил бренды Vitek и Maxwell

Golder Electronics создана 1993 году, занимается продажей и обслуживанием бытовой техники и посуды. Российский бренд Vitek появился в 2000-м, под этой маркой продают бытовую технику — пылесосы, утюги, электрочайники, мультиварки и т. д. Под брендом Maxwell также продается бытовая техника. Röndell — созданный в Германии бренд, в России с 2006 года. Изначально это была марка посуды, сейчас также выпускается техника для кухни. Coolfort специализируется на термохолодильниках, вентиляторах и другой технике для дома.