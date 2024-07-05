«Макфу» передали под управление структуре Россельхозбанка

Суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры в марте. Ответчиками выступили Юревич, Белоусов, их родственники, а также 34 российские и иностранные компании. Надзорное ведомство заявило о «коррупционном происхождении бизнеса»: по мнению прокуратуры, Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».