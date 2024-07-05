Курс биткоина упал ниже $55 тыс. впервые с 27 февраля

Ранее, 3 июля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что курс биткоина в июле ожидается волатильным, с возможностью продолжения бокового тренда в широком диапазоне. По его словам, на стоимость BTC окажут влияние различные факторы, при этом ключевое значение будут иметь макроэкономические данные США, особенно отчеты по рынку труда и инфляции, а также решения и комментарии американской Федеральной резервной системы (ФРС) относительно денежно-кредитной политики. Кроме того, на криптовалютный рынок окажут влияние движение курса доллара и доходность казначейских облигаций.