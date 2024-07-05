Курс биткоина упал ниже $55 тыс. впервые с 27 февраля

В 07:15 мск криптовалюта торговалась на уровне $54,922 тыс., к 07:30 биткоин ускорил снижение и опустился до $54,477 тыс.
Ранее, 3 июля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что курс биткоина в июле ожидается волатильным, с возможностью продолжения бокового тренда в широком диапазоне. По его словам, на стоимость BTC окажут влияние различные факторы, при этом ключевое значение будут иметь макроэкономические данные США, особенно отчеты по рынку труда и инфляции, а также решения и комментарии американской Федеральной резервной системы (ФРС) относительно денежно-кредитной политики. Кроме того, на криптовалютный рынок окажут влияние движение курса доллара и доходность казначейских облигаций.
12 марта курс биткоина впервые достиг $73 тыс., тем самым обновив исторический максимум.
На следующий день финансовый аналитик Владислав Антонов допустил рост стоимости биткоина до $100 тыс. до конца года. По словам эксперта, восходящий тренд по биткоину начался от минимума $15 476 от 7 ноября 2022 года. Он отметил, что одной из причин роста биткоина выступает растущий спрос со стороны институциональных инвесторов.
Криптовалюта в январе показала самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года. Она превысила 170%, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 176,4 тыс. рублей после уплаты подоходного налога.