Казахстан вновь начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков

В пояснениях Казахстана для российских перевозчиков, размещенных на сайте АСМАП, говорится, что временно ввезенные транспортные средства международной перевозки сами по себе сохраняют статус иностранных товаров и должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз. Исключением является лишь вывоз таких автомобилей «в целях завершения операции перевозки путем вывоза с таможенной территории ЕАЭС». Если же перевозчик сам зарегистрирован в государстве — члене ЕАЭС и хочет, следуя в обратном направлении, вновь перевезти какой-то груз, то он должен заплатить ввозные таможенные пошлины, налоги и другие платежи в соответствии со ст. 279 ТК ЕАЭС. Либо такие транспортные средства должны быть собственностью самих перевозчиков, следует из логики пояснений.