Финансовый аналитик объяснил падение курса биткоина

«Пробой трендовой линии на уровне $57 400 и падение до минимума $56 552 включили начальную фазу криптозимы. Она либо будет усиливаться при отработке ценовой модели “двойная вершина” на недельном ТФ, либо это забор ликвидности у розничных инвесторов с последующим резким отскоком. Контрольная дата для разворота вверх — 15 июля. Продавцы выиграли битву, сорвав стопы и тем самым открыв себе дорогу к новым зонам $49 500−50 800 и $45 200−46 200. Сейчас рынок может успокоиться до вечера», — сказал эксперт.