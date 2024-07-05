«Финам» не исключает приостановки биржевых торгов лирой для своих клиентов

Как заявили в «Финаме», на текущий момент брокер не планирует вводить такие ограничения. «Но при этом мы в течение ближайшего времени, наверное, трех-пяти дней, проанализируем ситуацию и сформируем свою позицию», — заявил Дмитрий Леснов. «Мы подтверждаем сообщения наших коллег из БКС, что такие сложности с турецкой лирой присутствуют. Мы не исключаем, что можем ввести такие же ограничения, как и наши коллеги. Но в целом можно ожидать, что такие решения могут принять и другие профучастники», — сказал он.