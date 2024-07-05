«Финам» не исключает приостановки биржевых торгов лирой для своих клиентов

«Финам» изучает ситуацию с биржевой торговлей турецкой лирой в России, не исключает приостановки торгов этим инструментом на Мосбирже для своих клиентов, заявил Frank Media руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Ранее о прекращении торгов турецкой лирой на биржевом рынке с 4 июля сообщил брокер «БКС Мир инвестиций».
Как заявили в «Финаме», на текущий момент брокер не планирует вводить такие ограничения. «Но при этом мы в течение ближайшего времени, наверное, трех-пяти дней, проанализируем ситуацию и сформируем свою позицию», — заявил Дмитрий Леснов. «Мы подтверждаем сообщения наших коллег из БКС, что такие сложности с турецкой лирой присутствуют. Мы не исключаем, что можем ввести такие же ограничения, как и наши коллеги. Но в целом можно ожидать, что такие решения могут принять и другие профучастники», — сказал он.
В брокере добавили, что в последнее время ликвидность на Московской бирже этой валютой достаточно сильно снизилась. «Поэтому приостановка торгов турецкой лирой не сильно скажется на наших клиентах, и это не будет столь болезненным решением», — отметили в профучастнике.
В середине июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ). Вслед за этим крупнейшая российская торговая площадка прекратила торги долларами США и евро, а также гонконгским долларом. После этого у участников рынка возникли опасения относительно судьбы торгов в дружественных валютах, прежде всего, в китайских юанях.