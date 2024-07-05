ЦБ введет период охлаждения при открытии ИИС-3

«Если он с [денежными] активами, то мы пока предлагаем период охлаждения сделать от трех до пяти дней с возможностью выхода по цене входа. Покупки в этом случае, скорее всего, не будет. То есть она будет отложена, потому что никто на себя риск не примет», — сказала Михаил Мамута. Он пояснил, что в этот период покупка не совершается, то есть деньги вносятся, но в течение, например, трех дней человек имеет право их отозвать. Если инвестор не изменил решение, то по истечении трех дней сделка будет совершена по стоимости на день покупки.