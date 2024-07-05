ЦБ введет период охлаждения при открытии ИИС-3

Центробанк планирует ввести период охлаждения при открытии ИИС-3. Об этом журналистам рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Будем вводить [период охлаждения], это решение концептуально уже принято, чтобы эти новые продукты не были дискредитированы. По нему [ИИС] не было в базе периода охлаждения, потому что это инвестиционный продукт и ты вошел по определенной цене, цена отфиксирована, когда ты выходишь, кто-то на себя принимает риски изменения цены», — сказал он.
Период охлаждения — определенный срок, в течение которого клиент может отказаться от приобретенного им финансового продукта. Как пояснил Михаил Мамута, такой период необходим для того, чтобы сократить риски. Он также сообщил, что планируется ввести период охлаждения по долевому страхованию жизни. По словам Мамуты, это будет закреплено нормативным актом, который начнет работать с момента вступления в силу закона — с 1 января 2025 года.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это брокерский счет с особыми налоговыми льготами, где инвестор может держать денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги. До 2024 года существовало два типа таких счетов — ИИС-1 и ИИС-2. С 1 января 2024 года инвесторы могут открыть ИИС-3, который сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов — ИИС-1 и ИИС-2.
По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, новые идеи исходят из общей логики того, что период охлаждения хорошо защищает человека от навязывания и от мисселинга. Срок охлаждения, по словам Мамуты, должен зависеть от природы инструмента. Если речь идет о расторжении договора, на котором нет активов, то возможен срок охлаждения 30 дней, как для страховых продуктов, без штрафов и санкций.
«Если он с [денежными] активами, то мы пока предлагаем период охлаждения сделать от трех до пяти дней с возможностью выхода по цене входа. Покупки в этом случае, скорее всего, не будет. То есть она будет отложена, потому что никто на себя риск не примет», — сказала Михаил Мамута. Он пояснил, что в этот период покупка не совершается, то есть деньги вносятся, но в течение, например, трех дней человек имеет право их отозвать. Если инвестор не изменил решение, то по истечении трех дней сделка будет совершена по стоимости на день покупки.
Эти схемы предлагаются для ИИС, которые открываются через агентов. Если человек открыл ИИС без посредника, перевел на него деньги, купил активы, он может из них выйти по цене рынка. Мамута пояснил, что перечисленные идеи — новые, их пока нет в законодательстве.
В ситуации открытия ИИС-3 через посредника, который разработан другим профучастником, регулятор будет проводить контрольные мероприятия, если на них будут поступать жалобы, пояснил Мамута.
«Будем проводить контрольные закупки, поймаем — будут строгие меры ответственности, вплоть до приостановки продаж. Это в зоне контроля. Тайный покупатель работает по всем продуктам. Смотрим, где больше жалоб, и там проводим [контрольные мероприятия]», — отметил Михаил Мамута.
23 марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает трансформацию старых ИИС в новые ИИС-3. Держатели ИИС типа А (он же ИИС-1) или Б (он же ИИС-2) получили право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС нового типа (ИИС-3). При этом срок, доступный к зачету, составляет не более трех лет.
При открытии ИИС-3 инвестор получит право на вычет с ₽400 тыс., а по истечении минимального срока владения от НДФЛ будет освобожден весь доход от инвестиций на ИИС-3. Однако, как писали «РБК Инвестиции», некоторые брокеры отказываются конвертировать ИИС первого и второго типов в ИИС-3 из-за отсутствия регламента от ФНС. По той же причине инвесторы не могут открыть новый ИИС при наличии старого действующего инвестсчета.
Как рассказал «РБК Инвестициям» замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах Финансового конгресса Банка России, финансовые власти обсуждают идею увеличения максимального размера суммы, с которой можно будет получить налоговый вычет в рамках программ ИИС и ПДС (программа долгосрочных сбережений). По словам заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева, эту сумму можно увеличить с ₽400 тыс. до ₽1 млн, а затем до ₽2 млн.