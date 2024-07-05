ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков превысила ключевую ставку

На заседании в июле будет рассматриваться вопрос повышения ключевой ставки, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина 4 июля, выступая в рамках Финансового конгресса Банка России. «Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг повышения ставки, но мы к этому времени должны будем получить больше данных по многим показателям, в том числе по инфляции и по инфляционным ожиданиям. И с набором всех этих показателей будем принимать решение», — передал слова Набиуллиной корреспондент «РБК Инвестиций».