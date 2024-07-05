ЦБ: средняя ставка по вкладам в топ-10 банков превысила ключевую ставку

Средняя максимальная ставка в топ-10 банков в третьей декаде июня выросла на 0,09 п.п., до 16,09% годовых, сообщает Банк России. Таким образом, средняя ставка по вкладам превысила ключевую впервые с лета 2023 года — во второй декаде июля 2023 года ставка по депозитам была 7,83% при ключевой ставке 7,5%.
Максимальной ставка по вкладам в топ-10 российских банков за все время наблюдений с 2009 года была в первой декаде марта 2022 года — на уровне 20,51%. Ключевая ставка на тот момент составляла рекордные 20%.
Ключевая ставка в качестве инструмента денежно-кредитной политики была введена Банком России 13 сентября 2013 года.
Увеличение ставок по вкладам зафиксировано на сроке свыше года — 0,2 п.п., доходность по депозитам на более короткие сроки показала обратную динамику и снизилась на 0,02−0,08 п.п.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков в зависимости от срока за третью декаду июня 2024 года составили:
на срок до трех месяцев — 14,08% (-0,07 п.п. ко второй декаде июня);
на срок от трех до шести месяцев — 15,15% (-0,08 п.п.);
на срок от шести месяцев до одного года — 15,85% (-0,02 п.п.);
на срок свыше одного года — 15,05% (+0,2 п.п.).
При расчете средней максимальной ставки учитываются срочные банковские вклады, доступные любому клиенту без предварительных условий.
Средняя ставка определялась как максимальное среднее арифметическое значение ставок в топ-10 кредитных организаций — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-Банке, Россельхозбанке, банке «Открытие», Московском кредитном банке, Т-Банке (бывший Тинькофф Банк), Промсвязьбанке, Совкомбанке.
На 5 июля средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. составляет 12,63% годовых, по данным ежедневного индекса FRG100. Это максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года.
По данным на 5 июля, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 15,43% (+0,06 п.п. по сравнению с 20 июня);
на шесть месяцев — 16,05% (+0,43 п.п.);
на год — 15% (+0,9 п.п.);
свыше года — 13,17% (+0,24 п.п.).
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
на три месяца — 15,74% (+0,92 п.п. по сравнению с 20 июня);
на шесть месяцев — 16,8% (+0,68 п.п.);
на год — 16,81% (+1,87 п.п.);
свыше года — 15,24% (+0,8 п.п.).
Аномальный скачок доходностей депозитов в крупнейших банках привел к тому, что средняя доходность вкладов в топ-10 банков продолжает обгонять доходность топ-50, отметили аналитики платформы. По их оценке, средние ставки в топ-10 на шесть месяцев и один год выше уровня ключевой на 0,8 п.п. и почти на 1 п.п. опережают доходность краткосрочных вкладов, а максимальные ставки в топ-10 превышают текущий уровень ключевой на 1−2,5 п.п., в топ-50 — на 1,5−2,5 п.п.
Что будет с ключевой ставкой в июле
Банк России 7 июня сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых с жестким сигналом, что не исключает возможности повышения ключевой ставки на заседании 26 июля, поскольку «для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле».
На заседании в июле будет рассматриваться вопрос повышения ключевой ставки, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина 4 июля, выступая в рамках Финансового конгресса Банка России. «Я думаю, что основной предмет обсуждения будет шаг повышения ставки, но мы к этому времени должны будем получить больше данных по многим показателям, в том числе по инфляции и по инфляционным ожиданиям. И с набором всех этих показателей будем принимать решение», — передал слова Набиуллиной корреспондент «РБК Инвестиций».
О возможном повышении ключевой ставки в июле до 17% или 18% годовых также говорил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире телеканала «Россия 24». «Скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании, потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — уточнил Заботкин.
Доходность по вкладам в крупных банках
На фоне жестких сигналов ЦБ системно значимые кредитные организации работают на опережение и продолжают увеличивать доходность по сберегательным продуктам, которая доходит до 19−20% годовых. Так, в конце июня — начале июля повысили ставки следующие банки:
ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов и ввел депозит «ВТБ-Вклад» с максимальной доходностью до 18,5% годовых сроком на один год с учетом надбавки «Новый вкладчик» или «Новые деньги», а также повысил ставку по вкладу «Новое начало» до 17,9% годовых;
в Газпромбанке можно открыть вклады со ставкой 18,5% годовых «Новые деньги» для новых клиентов и «В плюсе» с подключенным сервисом «Привилегии Плюс»;
Промсвязьбанк предлагает первые два месяца приветственную ставку 17% годовых по накопительному счету «Про запас» для клиентов, которые последние три месяца не открывали накопительных счетов в ПСБ или суммарный остаток по всем их счетам не превышает ₽1 тыс.;
Альфа-Банк повысил ставку до 18% по депозиту «Максимальный» сроком на один год, а также по накопительному «Альфа-Счету» в первые два месяца;
Т-Банк (бывший Тинькофф Банк) улучшил условия по рублевым вкладам, теперь получить максимальную доходность 18% годовых возможно на непополняемом «СмартВкладе» сроком один год при условии капитализации процентов;
Россельхозбанк увеличил ставки по двум вкладам — «Свой вклад» и «Доходный» — до 18% годовых сроком на шесть месяцев, если не было действующих вкладов и накопительных счетов последние 30 дней;
Росбанк предлагает ставку 18% годовых при открытии вклада «Надежный» на шесть месяцев и один год с опцией «Прайм»;
Московский кредитный банк увеличил ставки почти на все сроки по вкладу «МКБ. Теплый прием» до 18,5% — максимальный доход при открытии депозита на три года;
Совкомбанк повысил ставки по вкладам «Выгодное лето с Халвой» и «Удобный» до 20% и 19% годовых соответственно при ежемесячных покупках на общую сумму не менее ₽10 тыс. по карте «Халва»;
Сбербанк сохранил ставку 18% по флагманскому вкладу «Лучший %», но с 5 июля она доступна при открытии вклада сроком на восемь или девять месяцев.
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