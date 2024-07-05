ЦБ предлагает присваивать рейтинг качества продаж финпродуктов

«Когда мы смотрели международную практику, мы увидели такой инструмент, как некредитные рейтинги оценки качества. Мы хотим пообсуждать с рынком эту историю, ее плюсы и минусы. Идея состоит в том, чтобы в рамках понятной такой процедуры рейтинговой оценки оценивается не кредитное качество, не кредитные риски, а качество собственного продукта, качество обслуживания, которое формирует некий свободный и кредитный рейтинг», — пояснил он идею нового рейтинга.
Этот рейтинг должен оценивать соблюдение принципов управления финансовым продуктом, наличие процедур по оценкам клиентской ценности, мониторинг жизненного цикла финансового продукта, а также контроль деятельной агентов, предлагающих этот продукт, следует из презентации Михаила Мамуты.
ЦБ считает, что такой рейтинг будет стимулировать финансовые компании соблюдать права потребителей финансовых услуг. Регулятор предлагает участникам рынка и рейтинговым агентствам обсудить эту идею и подумать над подходами в его формировании.
«В мире такие практики есть. Они неплохо работают. Идея заключается в том, что чем лучше у тебя некредитный рейтинг, тем более сложные продукты (сложные с точки зрения мгновенного понимания потребителя) ты можешь продавать», — заявил Михаил Мамута позже журналистам. Он отметил, что можно начать с добровольного получения такого рейтинга.
Frank Media направили запрос рейтинговым агентствам.
«Очевидно, что запрос на рейтинг оценки качества продаж растет с точки зрения возможностей защиты потребителей, и возможности оценить качество услуг и предлагаемых продуктов, насколько они соответствуют запросу/потребностям покупателя», — говорит директор рейтингов инвестиционных посредников рейтинговой службы НРА Елена Фивейская. Она напомнила, что на рынке уже представлен такой инструмент как некредитные рейтинги, в частности, оценки надежности и качества инвестиционных посредников, что позволяет потребителем иметь некий ориентир среди профессиональных участников рынка. «Вероятно, возможно будет говорить о некой похожей оценке, но несколько с иным фокусом внимания, который будет подсвечивать вопросы обеспечения соответствия финансовых продуктов интересам потребителей. При этом практики оценки качества услуг уже применяются НРА, в части оценки возможностей коммуникаций и взаимодействия с клиентами, технологических решений и их возможностей, наличие систем анализа обратной связи от клиентов (службы качества)», — считает она.
Развитию этого продукта могло бы послужить опубличивание Банком России или предоставление непосредственно рейтинговым агентствам статистической информации о количестве и структуре претензий потребителей к каждому из участников финансового рынка, отмечают в НРА.
«Актуальность вопроса понятна — это давняя проблема мисселинга и неэтичных продаж, помноженная на несколько десятков миллионов счетов на бирже, высокие ставки, стимулирующие инвестировать, а также сезон IPO на российском рынке капитала. Мы поддерживаем инициативу регулятора и в экосистеме “Эксперт РА” запустим такой рейтинговый продукт. Многолетний опыт оценки надежности и качества услуг финансовых компаний, накопленный в агентстве, а также активное взаимодействие со всеми ключевыми игроками рынка позволит разработать методологию и провести ее публичное обсуждение эффективно и в сжатые сроки», — заявил Frank Media генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов. «При этом для того, чтобы система подобных оценок прижилась в рынке, будут важны дальнейшие шаги регулятора, направленные на включение таких рейтингов в регулирование финансового рынка», — отметил он.