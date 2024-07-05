ЦБ предлагает присваивать рейтинг качества продаж финпродуктов

«Очевидно, что запрос на рейтинг оценки качества продаж растет с точки зрения возможностей защиты потребителей, и возможности оценить качество услуг и предлагаемых продуктов, насколько они соответствуют запросу/потребностям покупателя», — говорит директор рейтингов инвестиционных посредников рейтинговой службы НРА Елена Фивейская. Она напомнила, что на рынке уже представлен такой инструмент как некредитные рейтинги, в частности, оценки надежности и качества инвестиционных посредников, что позволяет потребителем иметь некий ориентир среди профессиональных участников рынка. «Вероятно, возможно будет говорить о некой похожей оценке, но несколько с иным фокусом внимания, который будет подсвечивать вопросы обеспечения соответствия финансовых продуктов интересам потребителей. При этом практики оценки качества услуг уже применяются НРА, в части оценки возможностей коммуникаций и взаимодействия с клиентами, технологических решений и их возможностей, наличие систем анализа обратной связи от клиентов (службы качества)», — считает она.



Развитию этого продукта могло бы послужить опубличивание Банком России или предоставление непосредственно рейтинговым агентствам статистической информации о количестве и структуре претензий потребителей к каждому из участников финансового рынка, отмечают в НРА.

«Актуальность вопроса понятна — это давняя проблема мисселинга и неэтичных продаж, помноженная на несколько десятков миллионов счетов на бирже, высокие ставки, стимулирующие инвестировать, а также сезон IPO на российском рынке капитала. Мы поддерживаем инициативу регулятора и в экосистеме “Эксперт РА” запустим такой рейтинговый продукт. Многолетний опыт оценки надежности и качества услуг финансовых компаний, накопленный в агентстве, а также активное взаимодействие со всеми ключевыми игроками рынка позволит разработать методологию и провести ее публичное обсуждение эффективно и в сжатые сроки», — заявил Frank Media генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов. «При этом для того, чтобы система подобных оценок прижилась в рынке, будут важны дальнейшие шаги регулятора, направленные на включение таких рейтингов в регулирование финансового рынка», — отметил он.