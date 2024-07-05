ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро

На 5 июля Центробанком были установлены следующие курсы валют: официальный курс доллара США — ₽88,1205, евро — ₽94,9836, юаня — ₽11,9896. Таким образом, доллар подорожал на 1,4 коп., евро — на 58,6 коп., а юань — на 1,6 коп.
Для расчета официальных курсов доллара и евро ЦБ теперь использует данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Ранее Банк России устанавливал официальные курсы доллара США, евро и юаня по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах этих валют к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск.
Официальные курсы ЦБ доллара и евро используются для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи, в том числе по фьючерсным контрактам на пары доллар/рубль (Si), евро/рубль (Eu), доллар/юань (UCNY), евро/доллар (ED), доллар/тенге (UKZT), вечным фьючерсам на пары доллар/рубль (USDRUBF), евро/рубль (EURRUBF), фьючерсам на индекс РТС (RTS и RTSM) и ряду других инструментов.
Курсы валют.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 17:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и информации на сайтах самих банков.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
ИС Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽88,90, продать — по ₽88,50;
Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽89,30, продать — по ₽87,30.
Самые дешевые евро:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,37, продать — по ₽94,28;
ИС Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽97,45, продать — по ₽97,10.
Самые дешевые юани:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽12,80, продать — по ₽11,82.
банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,83, продать — по ₽12.
На биржевых торгах в пятницу, 5 июля, юань с утра продолжил укрепляться к рублю. На открытии торгов пара CNY/RUB подскочила до ₽12,0835, однако затем рубль резко укрепился. На 15:30 мск курс юаня снижался на 0,33% по сравнению с закрытием предыдущего дня — до ₽11,95.
В ПСБ ожидают, что в июле юань будет торговаться в диапазоне ₽12−13. С сегодняшнего дня регулятор в рамках реализации бюджетного правила уменьшит объемы поставляемых на рынок юаней с ₽4,7 млрд до ₽3 млрд в день, обратил внимание руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ Евгений Локтюхов. «Несмотря на трудности с проведением платежей российскими компаниями, в первую очередь импортерами, и невысокую активность спекулятивных игроков, условия для дальнейшего повышения юаня к рублю сохраняются», — считает эксперт.
Он добавил, что продажи китайской валюты также сократились благодаря снижению торговой активности экспортеров, традиционному для начала месяца.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в утреннем обзоре отмечал, что ожидает возвращения юаня в рамки боковика ₽11,5−12. «Валютные барьеры государства оберегают нацвалюту от сильной девальвации. ЦБ высокими ставками давит на спрос на валюту под импорт, и это надолго, а нормативы репатриации выручки экспортеров призваны обеспечить необходимый объем предложения валюты на рынке», — пояснил эксперт.