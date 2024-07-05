Банк Nordea обвинили в отмывании $3,75 млрд из-за клиентов из России

При этом обвинения по делу пока не предъявлены ни одному физическому лицу, так как не было найдено никаких оснований для предъявления обвинений, и пока неизвестно, когда дело поступит в суд. Датское следствие полагает, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, хотя у банка были все основания подозревать отмывание средств.