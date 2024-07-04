Власти сохранили основные параметры семейной ипотеки

В обновленном варианте на получение льготного кредита под 6%, помимо семей с малышами до шести лет, могут претендовать заемщики с двумя и более детьми вне зависимости от возраста. Но только если проживают в одном из регионов с низким уровнем строительства, в малых городах, а также хотят получить у банка средства на индивидуальное жилищное строительство. Остался вопрос о том, останутся ли неизменными требования по первоначальному взносу (20%) и максимальному размеру кредита (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн).