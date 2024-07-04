Власти сохранили основные параметры семейной ипотеки

«По первоначальному взносу и максимальной сумме кредита всё останется как было. Сейчас прорабатывается вопрос по поводу параметров малых городов и субъектов с низким уровнем строительства, ИЖС, по которым получено поручение президента», — уточнил он.
1 июля закончилось действие старой программы семейной ипотеки, которой россияне могли пользоваться с 2018 года. Однако в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил правительству продлить такое кредитование с господдержкой до 2030-го.
В обновленном варианте на получение льготного кредита под 6%, помимо семей с малышами до шести лет, могут претендовать заемщики с двумя и более детьми вне зависимости от возраста. Но только если проживают в одном из регионов с низким уровнем строительства, в малых городах, а также хотят получить у банка средства на индивидуальное жилищное строительство. Остался вопрос о том, останутся ли неизменными требования по первоначальному взносу (20%) и максимальному размеру кредита (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн).