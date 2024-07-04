Власти определились с параметрами расчета налога на длинные вклады

«Вкладчики с длинными (сроком более 15 месяцев) вкладами смогут уменьшать сумму процентов, которые будут получены в конце срока действия вклада, на сумму процентов, которые начислялись, но не выплачивались за период его существования. Например, если открыть вклад на сумму 1 млн руб. сроком на 24 месяца по ставке 17% годовых, то при допущении, что ключевая ставка ЦБ все время будет составлять 16% годовых, в конце срока налогоплательщик получит 340 тыс. руб., из которых налогом не будут облагаться 320 тыс. руб. То есть налог составит 2,6 тыс. руб.», — объясняет руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева. При нынешнем же регулировании при сопоставимых условиях вклада необлагаемая сумма составит 160 тыс. руб., а налог — 23,4 тыс. руб. Цель поправок может состоять в повышении привлекательности долгосрочных вкладов с выплатой процентов в конце срока, полагает юрист.