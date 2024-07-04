Шортисты акций Tesla потеряли за два дня свыше $3,5 млрд

Держатели коротких позиций на акции производителя электромобилей Tesla за последние две торговые сессии потеряли около $3,5 млрд на фоне роста котировок компании. Акции Tesla (TSLA) выросли в ходе торгов на фондовой бирже NASDAQ с момента закрытия торгов 1 июля на 17,4%, закрывшись 3 июля на уровне $246,39. 4 июля биржи NYSE и NASDAQ закрыты в связи с национальным выходным в США по случаю празднования Дня независимости. С момента достижения годового минимума, зафиксированного 22 апреля, бумаги Tesla взлетели на 77,5%, пишет CNBC.
Поводом для бурного роста котировок Tesla в последние дни стал отчет компании, содержащий данные по производству и поставкам электромобилей за второй квартал 2024 года. Согласно данным документа, опубликованного 2 июля, общий объем поставок Tesla за три месяца составил 443 956 автомобилей. Общий объем производства в указанном периоде — 410 831 единица.
Аналитики ожидали, что поставки Tesla достигнут 439 тыс. единиц, сообщали ранее в CNBC со ссылкой на консенсус FactSet StreetAccount. Общее число поставленных машин во втором квартале упало на 4,8% по сравнению с показателем годичной давности (466 140), но выросло на 14,8% по сравнению с первым кварталом.
По данным финансовой платформы S3 Partners, за два торговых дня с момента публикации отчета за второй квартал шортисты потеряли около $3,5 млрд по текущим рыночным ценам.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
В настоящее время коэффициент коротких сделок (short Interest ratio) в акциях Tesla составляет 3,5% от общего объема, или 97 млн акций, проданных в шорт, с номинальной стоимостью около $22,4 млрд.
Коэффициент коротких сделок (short interest ratio) — это пропорция, отображающая соотношение ценных бумаг, взятых в долг для игры на понижение к средним показателям объемов дневной торговли на бирже.
В последнее время автомобильный бизнес Tesla демонстрировал снижение продаж из-за устаревания модельного ряда и ужесточения конкуренции на рынке электромобилей. На этом фоне компания в течение многих месяцев стимулировала покупки при помощи скидок и привлекательных вариантов кредитования.
Например, во втором квартале текущего года Tesla снизила цены в Германии и Норвегии, а также провела для покупателей в Китае промоакции с беспроцентной ссудой. В США компания Илона Маска предложила автокредит на три года под 2% годовых для покупателей Tesla Model 3 с задним приводом.
Отчет Tesla о доходах, который выйдет позднее в этом месяце, даст более ясную картину финансового состояния компании. По данным LSEG (бывший Refinitiv), аналитики ожидают снижения выручки на 2,9%, до $24,2 млрд, после снижения на 9% в первом квартале. Согласно данным на официальном сайте Tesla, компания опубликует финансовый отчет за второй квартал 2024 года после закрытия торгов во вторник, 23 июля.
Генеральный директор Tesla Илон Маск, чье состояние за последние два дня увеличилось примерно на $15 млрд, высказался по поводу убытков шортистов в собственной социальной сети X (ранее Twitter).
«Как только Tesla полностью решит проблему автономного вождения и запустит Optimus в массовое производство, все, кто все еще держит короткую позицию [в акциях Tesla], будут уничтожены. Даже Гейтс», — написал Маск в своем аккаунте.
Optimus — это человекоподобный робот Tesla, который сейчас находится в разработке. Ранее Илон Маск заявлял, что эти роботы однажды превратят Tesla в компанию стоимостью в десятки триллионов долларов. Рыночная капитализация Tesla в настоящее время составляет менее $800 млрд.
22 апреля в соцсети X появились скриншоты переписки в мессенджере Илона Маска с другим миллиардером, Биллом Гейтсом. Об этом сообщили тогда «Ведомости». «У тебя еще открыт шорт на полмиллиарда против Tesla?» — спросил Маск. «Неловко говорить, но я еще его не закрыл», — ответил Гейтс и предложил обсудить вопросы благотворительности. «Извини, не могу всерьез воспринимать твою филантропию в деле изменения климата, когда у тебя огромная короткая позиция против Tesla, компании, которая больше всех делает, чтобы решить проблему изменения климата», — заключил Маск. В тот же день Илон Маск подтвердил, что переписка между ними действительно была.