Шортисты акций Tesla потеряли за два дня свыше $3,5 млрд

22 апреля в соцсети X появились скриншоты переписки в мессенджере Илона Маска с другим миллиардером, Биллом Гейтсом. Об этом сообщили тогда «Ведомости». «У тебя еще открыт шорт на полмиллиарда против Tesla?» — спросил Маск. «Неловко говорить, но я еще его не закрыл», — ответил Гейтс и предложил обсудить вопросы благотворительности. «Извини, не могу всерьез воспринимать твою филантропию в деле изменения климата, когда у тебя огромная короткая позиция против Tesla, компании, которая больше всех делает, чтобы решить проблему изменения климата», — заключил Маск. В тот же день Илон Маск подтвердил, что переписка между ними действительно была.