«Сбер» предупредил о мошенниках, звонящих от имени пенсионного фонда

«“Сбер” предупреждает об активизации мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда. Злоумышленники от имени сотрудников пенсионного фонда обзванивают людей и узнают пароль из СМС для входа в личный кабинет на портале госуслуг. Получив к нему доступ, мошенники могут оформлять кредиты на сайтах МФО», — сообщает пресс-служба.
«Антифрод-система “Сбера” зафиксировала рост мошеннической активности по данной схеме», — такие слова заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова приводятся в сообщении.
При этом кредитная организация отмечает, что схема не является новой: мошенники и раньше пытались под тем или иным предлогом получить доступ к личным кабинетам граждан на сайте госуслуг. «Звонки поступают в основном людям старшего возраста», — подчеркивается в сообщении.
Схема заключается в том, что злоумышленники по телефону связываются с потенциальной жертвой и сообщают о необходимости скорректировать начисление пенсии в связи с ошибкой данных. Для этого предлагают приехать в центральный офис пенсионного фонда, предварительно записавшись на конкретную дату и время. Запись якобы производится с помощью электронной очереди на портале «Госуслуги».
Далее мошенники инициируют вход на портал, потенциальной жертве приходит смс для подтверждения доступа, мошенники просят назвать цифры из сообщения, и если человек их сообщает, они получают доступ к его личному кабинету. Затем злоумышленники от имени жертвы регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию «Войти с помощью госуслуг», оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги.
Кузнецов предупреждает, что нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС по указанию неизвестных лиц. Он также рекомендует перезвонить в Социальный фонд России, который злоумышленники по старой памяти называют пенсионным фондом, по официальному номеру телефона и прояснить ситуацию. В случае, если мошенники получили доступ к личному кабинету, Кузнецов советует оперативно восстановить к нему доступ в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», подтвердив через него учетную запись на «Госуслугах» и восстановив пароль.