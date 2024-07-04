«Сбер» предупредил о мошенниках, звонящих от имени пенсионного фонда

Кузнецов предупреждает, что нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС по указанию неизвестных лиц. Он также рекомендует перезвонить в Социальный фонд России, который злоумышленники по старой памяти называют пенсионным фондом, по официальному номеру телефона и прояснить ситуацию. В случае, если мошенники получили доступ к личному кабинету, Кузнецов советует оперативно восстановить к нему доступ в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», подтвердив через него учетную запись на «Госуслугах» и восстановив пароль.