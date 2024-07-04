Нефтяники пожаловались Подносовой на «тайное изъятие активов»

Речь идет об иске, который заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев подал к нефтяной компании «Русь-Ойл», Алексею Хотину (это его структуры в 2013 году основали «Русь-Ойл») и Александру Клячину в ноябре 2022 года. По версии Генпрокуратуры, они участвовали в схеме по уклонению от уплаты налогов. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и постановил взыскать с ответчиков 192 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налогов. Также суд постановил обратить в доход государства акции нефтяного холдинга «Русь-Ойл», а также доли компаний, входящих в его структуру (в нее входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и другие).