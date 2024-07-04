Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей

«Учредить с 1 сентября 2024 года стипендию президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, установив, что она назначается студентам, курсантам и слушателям, обучающимся в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, определенным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», — говорится в документе.