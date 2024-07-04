Минобрнауки предложило увеличить президентские стипендии до 30 тысяч рублей

«Учредить с 1 сентября 2024 года стипендию президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования, установив, что она назначается студентам, курсантам и слушателям, обучающимся в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, соответствующим приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, определенным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», — говорится в документе.
Согласно проекту указа, стипендия президента РФ составит 30 тысяч рублей в месяц. Выплату будут получать 3,4 тысячи студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по специальностям или направлениям подготовки высшего образования, которые соответствуют приоритетам Стратегии научно-технического развития РФ.
Стипендия правительства РФ составит 20 тысяч рублей. Ее будут получать 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по любым программам высшего образования.
Новые выплаты придут на замену действующим четырем стипендиям президента РФ (2,2 тысячи рублей в месяц и 7 тысяч рублей в месяц) и правительства РФ (1,44 тысячи рублей в месяц и 5 тысяч рублей в месяц).
Общее число стипендиатов — 9,1 тысячи человек — сохранится.