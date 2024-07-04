Маркетплейсы начнут передавать в ФНС данные о расчетах с продавцами

Электронные торговые площадки (маркетплейсы) начнут производить обмен данными с налоговыми органами в рамках налогового режима для малого бизнеса «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (автоУСН, АУСН). Это следует из поправок правительства к законопроекту о внесении изменений в Налоговый кодекс (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики). Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием. Поправки были поддержаны на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, знает собеседник РБК в кабмине. Сам законопроект, в который подготовлены изменения, был внесен в Думу в марте (РБК писал тогда об основных его положениях) и принят в первом чтении 25 июня.