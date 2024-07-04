Госдума приняла закон об изменениях бюджета России на 2024 год

33,2 млрд рублей будет направлено на увеличение с 1 марта 2024 года размера ежемесячного денежного вознаграждения с 5 до 10 тысяч рублей за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Выплаты получат более 539 тысяч учителей.