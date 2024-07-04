Госдума приняла закон об изменениях бюджета России на 2024 год

Ко второму чтению в документ была внесена поправка, которая касается выделения дополнительно 650 млн рублей на субсидии образовательным организациям в странах СНГ. Речь идет о финансировании славянских университетов.
«Мы с вами в свое время принимали решение об увеличении финансирования наших совместных университетов, созданных на территории стран СНГ, и говорили об этом, что правильно сделать все для создания условий и возможности изучения русского языка в этих странах, нашей культуры, традиции, чтобы сюда приезжали люди, знающие язык», — пояснил автор поправки, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Из федерального бюджета будут также выделены дополнительные средства на поддержку многодетных семей, учителей, развитие регионов, добавил спикер ГД.
Так, дополнительные 47,8 млрд рублей пойдут на выплаты многодетным семьям по ипотеке. Более 200 тысяч семей уже в этом году получат по 450 тысяч рублей, которые смогут направить на погашение ипотечного кредита, уточнил Володин.
Еще 66,2 млрд рублей будут выделены на продление программы «Семейная ипотека» в малых городах и регионах с низким уровнем жилищного строительства. Это позволит улучшить жилищные условия 106 тысячам семей.
33,2 млрд рублей будет направлено на увеличение с 1 марта 2024 года размера ежемесячного денежного вознаграждения с 5 до 10 тысяч рублей за классное руководство в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Выплаты получат более 539 тысяч учителей.
«Дополнительные средства будут направлены на увеличение поддержки регионов, в том числе новых субъектов РФ, на индексацию пенсий и стипендий, выплаты ветеранам», — сообщил также спикер.
Согласно закону, общий объем доходов федерального бюджета на 2024 г. уменьшится на 2,8 млрд рублей и составит 35,063 трлн рублей. А общий объем расходов увеличивается на 522 млрд рублей и составит 37,183 трлн. Дефицит федерального бюджета увеличивается на 524,7 млрд рублей и составит 2,12 трлн. Это будет 1,1% ВВП вместо утвержденных ранее 0,9% ВВП. Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн руб. и инфляции в 5,1% (ранее 179,956 трлн руб. и 4,5%).