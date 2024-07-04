Госдума одобрила индексацию пенсий на 5,1% военным пенсионерам

Документ предусматривает изменение понижающего коэффициента, который учитывает при исчислении военных пенсий.
«С 1 октября 2024 года пенсии военным будут проиндексированы не на 4,5%, как это ранее планировалось, а на 5,1%», — говорится в публикации пресс-службы нижней палаты парламента.
Ранее, 30 мая, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что осенью пенсии военных пенсионеров проиндексируют с учетом инфляции. По его словам, пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1%. Министр также добавил, что в этом случае пенсионный коэффициент, который начисляют за время официальной работы, поменяется до 89,83% (вместо прежде озвученных 89,32%).
Госдума утвердила законопроект о повышении военных пенсий в ноябре 2023 года.