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Госдума одобрила индексацию пенсий на 5,1% военным пенсионерам

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 4 июля, приняла во II и III чтениях законопроект об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны. Об этом сообщили на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

Источник: РИА "Новости"

Документ предусматривает изменение понижающего коэффициента, который учитывает при исчислении военных пенсий.

«С 1 октября 2024 года пенсии военным будут проиндексированы не на 4,5%, как это ранее планировалось, а на 5,1%», — говорится в публикации пресс-службы нижней палаты парламента.

Ранее, 30 мая, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что осенью пенсии военных пенсионеров проиндексируют с учетом инфляции. По его словам, пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1%. Министр также добавил, что в этом случае пенсионный коэффициент, который начисляют за время официальной работы, поменяется до 89,83% (вместо прежде озвученных 89,32%).

Госдума утвердила законопроект о повышении военных пенсий в ноябре 2023 года.

Повышенную пенсию с 1 октября будут получать военные пенсионеры, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ, и приравненные к ним лица. Новые нормы коснутся бывших служащих Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН и других структур. Всего повышение коснется более 2,7 млн человек.