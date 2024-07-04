Дочка HSBC после продажи переименована в «Хвоя банк»

HSBС и Экспобанк еще в 2022 году заключили соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка» Экспобанку. Группа уже в 2022 году признала потери в $300 млн от реклассификации российского бизнеса в категорию предназначенных для продажи. Правкомиссия получила заявку на продажу HSBC своего дочернего банка в России в первой половине 2023 года. Почти два года потребовалось, чтобы добиться разрешения президента на сделку, оно было получено в феврале 2024 года. За это время Экспобанк успел попасть под санкции США (в декабре 2023 года). В мае стороны закрыли сделку.